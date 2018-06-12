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Девушка утонула в канализации во время квеста в Праге

Сегодня, 00:15

Вместе с погибшей был молодой человек, которого считают без вести пропавшим. Тело женщины нашли в реке, а вот второй труп ещё не обнаружен.

В Праге во время квеста в канализации утонула молодая девушка, которая состояла в группе из четырёх человек. Об этом местные правоохранители рассказали пражским информагентствам.

По словам полицейских, вместе с погибшей пропал один мужчина. Если тело девушки нашли в реке Влтава, то местоположение молодого человека ещё не известно. Уточняется, что ещё два человека выбрались из канализации и были госпитализированы.

Стоит отметить, что эта группа из четырёх человек занималась геокэшингом, а именно туристической игрой, в которой применяются навигационные системы для поиска тайников, сделанных другими игроками.

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