VistaNews.ru


В США НЛО зависло прямо над жилым домом

Сегодня, 09:07

Житель американского штата Пенсильвания был шокирован своим наблюдением. Прямо над своим домом мужчина увидел корабль инопланетян.

В штате Пенсильвания (США) 25 мая текущего года произошел интересный инцидент – ночью мужчина заметил, что прямо над его жилым домом зависло НЛО. Сообщается, что очевидец проснулся от резкого шума, который напоминал монотонное гудение. Изначально американец решил, что в доме не выключен какой-то прибор, но после того, как уличная собака стала сильно лаять, он понял, что гудение доносится с улицы.

Очевидец рассказал, что зависший над его домом объект был неопределенной формы. После его появления в доме вырубилось электричество. Куда улетел неопознанный объект, хозяин дома не предполагает, ведь после его появления через короткое время все погрузилось в кромешную тьму.

Специалисты пока не прокомментировали данную информацию и не сообщили о том, что приборами в данном районе был зафиксирован некий инопланетный объект. Известно только, что в последние несколько месяцев вокруг Земли заметно участились пролеты НЛО, так, несколько дней назад один из объектов был зафиксирован над одной из военных баз в Великобритании.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Набережных Челнах рядом с жилым домом обрушилась земля

В селе на Алтае жители наблюдали за полетом НЛО

В США грабитель уснул на месте преступления

Главное за неделю

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У него сломалась машина времени, и теперь он...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем