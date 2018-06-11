В США НЛО зависло прямо над жилым домом

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Житель американского штата Пенсильвания был шокирован своим наблюдением. Прямо над своим домом мужчина увидел корабль инопланетян.

В штате Пенсильвания (США) 25 мая текущего года произошел интересный инцидент – ночью мужчина заметил, что прямо над его жилым домом зависло НЛО. Сообщается, что очевидец проснулся от резкого шума, который напоминал монотонное гудение. Изначально американец решил, что в доме не выключен какой-то прибор, но после того, как уличная собака стала сильно лаять, он понял, что гудение доносится с улицы.

Очевидец рассказал, что зависший над его домом объект был неопределенной формы. После его появления в доме вырубилось электричество. Куда улетел неопознанный объект, хозяин дома не предполагает, ведь после его появления через короткое время все погрузилось в кромешную тьму.

Специалисты пока не прокомментировали данную информацию и не сообщили о том, что приборами в данном районе был зафиксирован некий инопланетный объект. Известно только, что в последние несколько месяцев вокруг Земли заметно участились пролеты НЛО, так, несколько дней назад один из объектов был зафиксирован над одной из военных баз в Великобритании.