В Японии 75-летний мужчина сбил толпу детей

Сегодня, 09:06

Мужчина врезался в школьников из младших классов. Шестеро из них попали в больницу с тяжёлыми травмами.

В Японии в городе Фукуи на береге Японского моря пожилой 75-летний мужчина сбил толпу детей. Мужчина ехал по улице, не справился с управлением и въехал в школьников.

Как сообщают японские информагентства, в итоге шесть учеников младших классов попали в больницу с травмами различного характера и степени тяжести.

Стоит отметить, что данная авария в Японии за последнее время не первая. К примеру, вчера в городе Сибукава мужчина на автомобиле врезался в супермаркет, влетев зону кассы. В итоге 14 граждан пострадали, а 4 из них получили очень тяжёлые травмы. Водителя задержали. По его словам, ДТП произошло из-за того, что он сильно нажал на педаль газа. Причиной стали спазмы по телу. Версию с террористическими мотивами в обоих случаях власти исключают.