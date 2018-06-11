Везучий британец выловил сокровища со дна озера

Вчера, 23:15

Адам Хастингс буквально «выловил» со дна озера сейф с сокровищами.

Везучий британец решил отправиться на одно озеро парка в городе Челтнем, в графстве Глостершир. Ему почти сразу улыбнулась удача. Он достал сейф, в котором обнаружил ювелирные украшения, медали, письма и старинные наручные часы.

22-летний парень решил заняться чем-то новым и открыл для себя новый вид спорта: рыбалка на магнит. О такой рыбалке он узнал из телепередачи. Ему повезло - практически сразу он выловил сокровища со дна озера.

«Я думаю, что это спрятали какие-то грабители. И надеюсь найти законного владельца, чтобы вернуть находку», - сказал Адам.

Люди с таким хобби пользуются магнитными удочками. И каждый из них надеется достать со дна водоемов всякие любопытные металлические предметы. Такая рыбалка уже известна и в России, люди из воды достают множество монет, один мужчина достал сковородку и даже оружие с боеприпасами.