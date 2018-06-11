В Швеции пластический хирург насиловал пациенток под наркозом

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Популярность пластических операций растет с каждым годом, но не всегда медики добросовестно выполняют свою работу. Один из шведских пластических хирургов позволял себе развлекаться со своими пациентками, пока те были под наркозом.

В Швеции проходит разбирательство в отношении одного из пластических хирургов, которого обвиняют в изнасиловании пациенток. В полицию за помощью обратилась 24-летняя женщина, которая уверена в том, что врач изнасиловал ее. В ходе расследования выяснилось, что пациентка очнулась от наркоза в момент, когда хирург совершал с ней действия сексуального характера.

Сопротивляться жертва не могла, ведь она еще не отошла от операции. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что данный инцидент далеко не единичный, по предварительным данным, уже шесть женщин выдвинули пластическому хирургу, который насиловал пациенток под наркозом, свои обвинения. В полиции сообщают, что происшествие случилось в медицинском учреждении шведского города Мальме. Обратиться пострадавших именно к данному специалисту заставили большие скидки, которые он предлагал за свои услуги.

Сообщается, что 53-летний врач может лишиться возможности заниматься своей профессиональной деятельностью и получить тюремный срок за свои действия. Окончательное решение примет суд.