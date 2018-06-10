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«Доел суп и на такси поехал убивать»: Киллер рассказал о покушении на Бабченко

Сегодня, 20:33

По мнению здравомыслящих специалистов, а также политических экспертов, в этой истории все прекрасно, и заказчик, и убийца, и воскресшая жертва «руки Кремля». Тем не менее, участники «спецоперации» СБУ с удовольствием открывают обывателям все новые детали.

Например, в интервью «Би-би-си» «киллер» Алексей Цымбалюк, смакуя подробности, рассказал о покушении на Бабченко. Особенно впечатляет то, что псевдо-киллер доел суп и «на такси поехал убивать». При этом, явно неадекватный фигурант предвкушал положенную ему минуту славы. Британское издание такую возможность неадекватному герою предоставило.

Далее Цымбалюк поведал, как накануне встречался со своей «жертвой» и беседовал с ним о Путине. При этом бывший священник не сомневается, что совершил благое дело, раскрыв заказчика убийства в лице оружейного коммерсанта Германа, который, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что работал на украинскую контрразведку. Правда сама спецслужба не торопится признавать его, как внештатного агента.

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