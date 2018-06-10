Сегодня, 21:19

Традиционное мероприятие для местных жителей и приезжих граждан организовано во второй раз, проходить оно будет 9 и 10 июня. Отмечено, что пропускать на территорию форта «Константин» будут всех желающих, особенно, если посетители имеют при себе тематический летательный аппарат.

Уже сейчас впечатленные корреспонденты сообщают, что небо над Кронштадтом атаковали гигантские воздушные змеи, многие из которых достигают 25 метров в длину. В воздухе летают тигры, коты, птицы и другие животные, в форме которых были созданы «змеи». Небо над фортом обрело цветные краски, что не может не радовать посетителей фестиваля.

По сообщению граждан, участвующих в мероприятии, они получили возможность запускать воздушных змеев самостоятельно, если имели соответствующие навыки. Яркое и впечатляющее зрелище поразило взрослых и детей, о чем говорят эмоции посетителей фестиваля.