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В Минске из квартиры пенсионерки эвакуировали 76 больных котов

Сегодня, 01:15

«Шок, вонь, жалость, возмущение», - такими словами охарактеризовали случившееся работники санитарных служб, правоохранители и ветеринары. Настоящий концлагерь для животных в течение 10 лет существовал в обычном однокомнатном жилье.

В Минске из квартиры пенсионерки эвакуировали 76 больных котов, которые не только сами страдали в загаженной комнате, которая не убиралась годами, но и причиняли неудобства соседям. Как рассказывают люди, которые вынуждены были существовать в непосредственной близости от неадекватной женщины, вонь проникала через розетки и лестничную площадку.

Правоохранителям пришлось брать квартиру штурмом. Пенсионерка не желала открывать двери. Она вообще редко выходила из дома, в основном, поздно вечером. Составлен административный протокол. Все животные поступят на попечение зоозащитников и ветеринаров. Как говорят специалисты, некоторым кошкам уже невозможно помочь и их придется усыпить.

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