В Кронштадте продолжают спасать налетевшую на камни яхту с людьми

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О произошедшем в Финском заливе водном инциденте сообщают СМИ, в данный момент известно о троих пострадавших, находящихся на борту плавательного средства. Известно, что спасатели уже прибыли на место происшествия и откачивают воду с судна.

В Кронштадте все еще продолжают спасать налетевшую на камни яхту с людьми, которых благополучно доставили на берег с поврежденного судна. Яхта села на мель в камнях, откуда выбраться без помощи специалистов граждане не смогли, поэтому на пульт спасательной службы поступил сигнал бедствия.

Сейчас речь идет о спасении именно яхты, ведь люди находятся в безопасности на берегу, а судно наполнено водой, которую необходимо откачать. В случае благополучного завершения процедуры плавсредство будет доставлено на стоянку в порт «Константин» для дальнейших разбирательств, которые инициировал Следственный комитет.