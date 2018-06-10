В Австралии пивовары воскресили пиво 18 столетия

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Сейчас его может попробовать любой желающий в одном из баров на берегу Сиднейской бухты.

В Австралии воскресили пиво 18 столетия с помощью реликвий, обнаруженных на затонувшем в Сиднейской бухте торговом судне. Корабль покоился здесь с 1797 года и лишь в 1977 году некоторые вещи с него были доставлены на берег. Среди них были несколько бутылок с пивом тех времён.

Сперва их отправили в музей, где они хранились до последнего времени, однако один из состоятельных кураторов данной музейной выставки недавно договорился отправить реликвии в научно-исследовательский институт вина Аделаиды. Там учёные обнаружили в бутылках несколько штаммов дрожжей, один из которых оказался жизнеспособным. Исследователям удалось реанимировать его и в последствии приготовить из него пивной напиток по традициям пивоварения 18 столетия.

В итоге получился портер под названием The Wreck. Темное пиво с плотным солодовым составом, легкими цветочными и земляничными вкусовыми оттенками, пришёлся по вкусу многим ценителям. Сейчас его продают в одном из баров на берегу Сиднейской бухты. Авторы данного «зомби-пива» утверждают, что оно не может отображать на 100% вкус той эпохи, но тем не менее оно ближе по составу к напитку трёхсотлетней давности, чем любой другой сорт.

Ранее мы писали, что в австралийской пивоварне создали пиво для космонавтов.