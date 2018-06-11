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В США пьяный водитель мусоровоза раздавил девять автомобилей

Сегодня, 04:15

Мужчину отстранили от работы, им занимается полиция.

В США водитель мусоровоза повредил девять автомобилей. По данным местных журналистов, в момент случившегося мужчина был пьяный. Инцидент произошёл в нью-йоркском районе Бруклин. Компании WABC, где работал американец, уже начала проверку по данному факту. Известно, что девять транспортных средств получили механические повреждения, одно дерево было повалено. К счастью, никто не пострадал. Мужчину отстранили от работы, им занимается полиция, которая проверит его, в частности, на предмет наличия в крови наркотических средств.

Ранее мы писали, что под Орлом поезд протаранил автобус, три человека погибли. Водитель транспортного средства хотел проскочить переезд.

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