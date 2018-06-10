Сын Кейт Миддлтон получил по губам на празднике

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Обидчицей принца стала его кузина Саванна Филлипс.

Во время празднования дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж получил по губам. Мальчик удостоился оплеухи от родственницы, которой не понравилось его поведение. Британская пресса пишет, что случилось это, когда в небе появилась королевская авиация. Мальчик мешал другим детям, присутствующим на празднике, наблюдать за полётом самолётов. Кузина Джорджа - Саванна Филлипс – заткнула ему рот, причём так сильно, что это больше было похоже на оплеуху. Принц опешил от наглости родственницы. К чести наследника престола, он не стал устраивать истерик и вёл себя с этого момента скромнее.

Ране стало известно, когда мир снова увидит новорожденного сына. Малыша показали общественности практически сразу после рождения, но после этого в свет он не выходил.