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Происшествие случилось в городе Ландсхут. Над местностью распространился едкий запах дыма.

В Германии вспыхнул пожар на одном из заводов BMW. Сообщается, что очаг возгорания находится в цехе с деталями из сплавов магния. Распространился ли огонь на остальных участках завода, пока неизвестно, однако есть риск, что интенсивность пожара может возрасти.

Сообщается, что из-за сильных клубов дыма могут быть задержки в работе железнодорожного транспорта. Уже прекращено движение между пунктами Вёрт-ан-дер-Изар и Ландсхутом.

Всем жителям спасательные службы рекомендуют закрыть все окна и двери, так как дым может негативно сказаться на здоровье. На данный момент на месте происшествия работают спасательные бригады.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое специалистов завода. Воспламенение удалось устранить.