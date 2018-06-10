"Куриный апокалипсис": В Грузии сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц

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На местной птицефабрике посчитали, что продукт испорчен и для дальнейшей эксплуатации не пригоден.

В Грузии произошло настоящее чудо, когда сотни цыплят, обречённых на гибель, вылупились из выброшенных на свалку яиц самостоятельно и остались живы. Инцидент произошёл в городе Марнеули. Местная птицефабрика вывезла яйца за город, оставив гнить на мусорке, считая, что они уже испорчены и для дальнейшего использования не пригодны. Оказалось, что там имеются хорошие условия для выведения птенцов. На свалке были в большом количестве камни, которые разогревались на солнце и давали такой эффект, как будто яйца высиживала курица. В итоге сотни цыплят вылупились и принялись искать себе обитель. По словам местных чиновников, некоторые птенцы добрались даже до центра города. Многих из них приютили местные жители. Пользователи сети, которые оказались в курсе этой ситуации, назвали нашествие цеплять "куриный апокалипсис".

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