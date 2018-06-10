Венгрия подняла в воздух истребители из-за самолета с Украины

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После того, как шесть машин Saab JAS 39 Gripen были направлены в сторону нарушителя границы, он поспешил скрыться и покинул воздушное пространство страны.

Венгрия подняла по тревоге свои ВВС из-за самолёта с Украины. Сразу после того, как был обнаружен самолёт, который совершил несанкционированный полёт над территорией страны, были оповещены силы НАТО. Воздушное судно зашло в воздушное пространство со стороны Украины над районом пункта пропуска «Лужанка–Берегшурань». Венгерские военные подняли в воздух шесть истребителей Saab JAS 39 Gripen на перехват нарушителю, который не выходил на связь и не согласовывал свой полёт с контролирующими органами. После этого судно поспешило скрыться на украинской территории. Что это был за самолёт и с какой целью нарушил границу, установить пока не удалось. Украинская сторона ситуацию пока не комментирует.

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