VistaNews.ru


Венгрия подняла в воздух истребители из-за самолета с Украины

Сегодня, 15:57

После того, как шесть машин Saab JAS 39 Gripen были направлены в сторону нарушителя границы, он поспешил скрыться и покинул воздушное пространство страны.

Венгрия подняла по тревоге свои ВВС из-за самолёта с Украины. Сразу после того, как был обнаружен самолёт, который совершил несанкционированный полёт над территорией страны, были оповещены силы НАТО. Воздушное судно зашло в воздушное пространство со стороны Украины над районом пункта пропуска «Лужанка–Берегшурань». Венгерские военные подняли в воздух шесть истребителей Saab JAS 39 Gripen на перехват нарушителю, который не выходил на связь и не согласовывал свой полёт с контролирующими органами. После этого судно поспешило скрыться на украинской территории. Что это был за самолёт и с какой целью нарушил границу, установить пока не удалось. Украинская сторона ситуацию пока не комментирует.

Ранее мы писали, что самолет с разбитым носом совершил успешную посадку в США. Лайнер American Airlines попал в сильную грозу.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ростове самолёт не смог взлететь после 8 попыток

Крыса на борту сорвала авиарейс в Калифорнии

В крушении самолёта на Филиппинах погибли 10 человек

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем