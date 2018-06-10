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Соседский кот стал причиной кошмаров пожилой англичанки

Сегодня, 21:30

Дом пенсионерки Шерли Ки из Вестгейт-он-Си четырежды обыскивала полиция, доведя хозяйку до нервного срыва и кошмаров. Причиной тому стал соседский кот, однажды забредший во владения англичанки.

Всё началось с того, что Шерли Ки обнаружила хвостатого гостя у себя в саду. Кот имел жалкий вид, был худой и неухоженный, поэтому пенсионерка решила, что он бездомный.  Пожалев, оставила бродягу у себя. Через несколько дней к ней зашел сосед Бред Долтон, искавший своего кота Марли. Поскольку кот, поселившийся у пенсионерки оказался тем самым Марли, Долтон потребовал его вернуть. После того, как Шерли отказалась, в ее дом нагрянула полиция и выписала штраф пенсионерке. Кота пришлось возвратить хозяину.

После этого для пожилой женщины последовал запрет содержать дома чужих животных. Но, прикормленный кот раз за разом прибегал к ней, а сердобольная пенсионерка не могла отказать усатому-полосатому в угощении. Соседи вновь обратились в полицию, которая несколько раз обыскивала дом Шерли Ки и даже выписала предписание не кормить чужое животное. Англичанка предала дело огласке в интернете, после этого ревнивые хозяева кота умерили пыл. Но, в результате этого случая, здоровье Шерли было подорвано.

 

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