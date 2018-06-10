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В Германии уличный фокусник отменил гравитацию

Сегодня, 14:57

После окончания представления удивлённые зрители ещё долго приветствовали иллюзиониста овациями.

В Германии не так давно произошёл удивительный случай. Местный уличный фокусник продемонстрировал, что способен заставить различного рода предметы буквально зависнуть в воздухе. Своим перформансом мужчина просто отменил гравитацию, перевернув представление людей об устройстве мира с ног на голову. Сперва иллюзионист установил под наклоном на земле две ветки, которые стояли в неестественном положении. Затем таким же образом поставил на заушники очки. После этого фокусник продемонстрировал полное пренебрежение существующими законами физики и разместил у себя на голове несколько стеклянных шаров, которые, казалось, удерживались там совершенно прочно.

Между тем, настоящий ажиотаж вызвали номера, где мужчина заставлял зависнуть в воздухе маленький шарик и монетку. Для того, чтобы продемонстрировать, что предметы не висят на какой-либо верёвке, он постоянно проводил вокруг них пальцем. По окончанию выступления толпа удивлённых прохожих ещё долго благодарила фокусника овациями. Один из очевидцев данного представления снял его на камеру и выложил запись в сеть.

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