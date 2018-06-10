В Канаде охотник заметил в лесу загадочное существо

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Мужчина признался, что потерял от страха своё ружьё, когда увидел странное существо

В Канаде в очередной раз человек заметил таинственного снежного человека в лесу, которого ещё также называют Йети. Охотник по имени Роберт Росс недавно заявил, что едва спасся бегством от косматого существа, обитающего в канадских лесах. Точную дату «знакомства» со снежным человеком мужчина не назвал. Очевидно, что это было зимнее время года. Канадец отправился на охоту на снегоходе один. Обустроившись в лесной чаще, он укрылся маскировочной сеткой и принялся выжидать добычу. Внезапно из кустов показалась высокая фигура неизвестного существа, с ног до головы покрытого длинной густой шерстью. Росс затаился и принялся снимать загадочное существо на камеру. Ему удалось увеличить изображение и рассмотреть косматую голову Йети, а также огромные клыки, которые торчали у него изо рта. В определённый момент мужчина испугался, бросил ружьё и принялся бежать. Добравшись до снегохода, он на полной скорости отправился в направлении к ближайшему посёлку. Позже мужчина решил рассказать удивительную историю своего спасения и с этой целью опубликовал записанное им в лесу видео в сети.

Ранее мы писали, что в интернете появилось фото снежного человека из Татарстана.