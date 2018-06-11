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На полях Испании замечены странные круги

Сегодня, 05:45

Местные жители уверены, что знаки на полях оставили инопланетяне, прилетевшие на НЛО. Специалисты утверждают, что похожие знаки описывали в фильме «Прибытие».

На полях Испании замечены странные круги. На фото, которые сделали очевидцы, видно, что они расположены хаотично и не имеют какого-то смысла. Уфолог Скотт Уоринг подметил, что сталкивался с подобными объектами, но по размеру они были меньше.

Также две недели назад фермер из Италии удивился, когда на пшеничном поле, на окраине города Романо-ди-Ломбардия, увидел большое количество «кругов на полях». Круги были по всему полю, пшеница в них была плотно прижата к земле. Они не создавали никаких фигур. Владелец поля Джованни Спиноза заявил, что нечего странного ночью не заметил и только утром понял, что что-то не так. Сначала СМИ, которые сообщали про инцидент, не связывали его с паранормальными явлениями, но Джованни поведал еще одну интересную подробность. Когда он изучал помятую пшеницу, то увидел, что «стебли не сломаны, а изогнуты».

Специалисты считают изгибы сельскохозяйственных культур отличительной особенностью близких контактов третьей степени. В фильме такие знаки появлялись под кораблями инопланетян, которые были в атмосфере Земли. Они оповещали людей о месте посадки на подъемник. Уфологи не исключают, что данные явления могут иметь аналогичное значения.

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