В Канаде министр науки решила бороться с гендерным неравенством среди учёных

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Женщина доказала, что равенство полов среди учёных для неё стоит в большом приоритете. Теперь политик собралась проверить исследователей, которые работают на федеральное правительство.

В Канаде в Торонто Федеральный министр науки Кирсти Дункан в своём интервью отметила, что она будет бороться за гендерное неравенства среди учёных. Политик уже решила обратиться в научный департамент с требованием предоставить демографические данные о работниках. Дело в том, что после недавнего профсоюзного опроса было выявлено, что 42% женщин-федеральных учёных считают свою принадлежность к полу барьером в карьере. 27% опрошенных заявили, что мужчин предпочитаются при выборе ролей, в которых нужны лидерские качества.

Но министр науки не полагается только на это исследование. Она хочет узнать, каковы реальные данные. Их предоставят замминистров по различным отраслям науки. Дункан считает, что проблема с полами в науке реальная. Полученные новые данные будут возможно использовать в далёком будущем.