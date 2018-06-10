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Футболист сборной Польши своей ногой спас журналистку

Сегодня, 11:20

Спортсмен вовремя среагировал и уберег девушку от падения аппаратуры.

Своей ногой защитник «Леха» и сборной Польши Михал Паздан спас журналистку, которая брала у него интервью накануне. Инцидент произошёл на днях на природе, где съёмочная группа одного из польских телеканалов решила провести опрос игрока на тему грядущих матчей в составе национальной команды. В определённый момент на девушку начало падать оборудование, которое было установлено недалеко. Причиной тому послужил сильный порыв ветра. Футболист не растерялся и вовремя выставил ногу, чтобы уберечь корреспондента от травмы. В итоге всё обошлось благополучно и никто, в том числе и сам Паздан, повреждений не получил. Инцидент попал на камеру и мгновенно разлетелся по соцсетям. Пользователи отметили реакцию защитника и посоветовали тренерскому штабу сборной Польши обратить на этот эпизод внимание. Как известно, Паздан включён в расширенный список национальной команды для участия в матчах ЧМ-2018.

Ранее мы писали, что журналистку уволили за слишком активную гражданскую позицию. Девушка позволила себе высказывания, которые противоречили положениям журналистской этики.

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