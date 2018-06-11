В США мать и отчим замучили до смерти 8-летнего сына, считая его геем

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37-летний Исауро Агирре приговорен к смертной казни, а 34-летняя Перл Фернандеc останется за решеткой до конца жизни. Трагедия произошла в 2013 году, об издевательствах над школьником рассказал другой ребенок, воспитанный в этой же семье.

В США мать и отчим до смерти замучили 8-летнего мальчика, считая его геем. Перл Фернандеc и Исауро Агирре издевались над ребенком, морили его голодом, стреляли из пневматического пистолета, связывали, клали спать в шкафу, избивали, если он играл с куклами, и заставляли посещать школу в одежде для девочек. Об этом полицейским рассказал другой ребенок из этой же семьи.

В 2013 году мать позвонила в экстренную службу и сообщила, что ее 8-летний сын не подает признаков жизни. Женщина утверждала, что малыш ударился головой об комод. Медики обнаружили на теле пострадавшего ожоги, также были сломаны ребра и кости черепа, спустя два дня несчастный скончался. Отчима признали виновным в 2017 году, мать получила приговор в феврале 2018 года.