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Камера ночного видения засняла в Бразилии скоростной НЛО

Сегодня, 10:32

Яркий объект в небе с огромной скоростью сделал круг, развернулся и скрылся в облаках. Как рассказали местные жители, подобные объекты в их регионе не редкость.

В Бразилии в городе Тирис местные жители стали свидетелями необычного явления. Дело в том, что камера ночного видения засняла скоростной НЛО. Произошло это накануне, 6 июня. Автором ролика был местный житель-охотник за пришельцами. В тот день он снял всего несколько НЛО, но в Сеть мужчина выложил самое интересное из них.

При просмотре ролика видно, как нечто яркое вылетает снизу и пролетает под прямым углом вверх. Затем объект резко тормозит и разворачивается, после чего на огромной скорости улетает обратно.

Дело в том, что земные технологии не могут развивать подобные скорости и совершать такие манёвры. Поэтому появляется вопрос о достоверности и правдивости видео, ведь при просмотре заметен видеомонтаж. Хотя как бы то ни было, неопознанный летающий объект так и остаётся «неопознанным».

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