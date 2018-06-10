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В Огайо смартфон девушки «поймал» в кадре лицо призрака

Сегодня, 10:21

Туристка проводила трансляцию в «Снепчате» в пустом коридоре отеля, когда смартфон примерил маску на чье-то лицо. Отмечается, что гостинице уже 100 лет.

В Огайо в старинном отеле произошел контакт с потусторонней сущностью, по крайней мере так считает очевидец. Смартфон девушки, прибывшей на отдых, в пустом коридоре «поймал» в кадре лицо призрака. Примечательно, что гаджет примерил на него маску мышки в очках. Изначально девушка была уверенна, что смартфон завис или просто произошел сбой, но, когда лицо исчезало и появлялось все ближе, она поняла, в чем дело.

Паникуя, туристка вызвала лифт и закрылась в кабинке, там призрак и оставил ее в покое. Судя по ролику, руки девушки трусились от волнения и страха. Скептики считают, что автор видео стала «жертвой» банального перелома света, но есть пользователи, утверждающие, что с ними происходили подобные вещи.

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