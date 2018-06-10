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Группа, оскорблявшая королевскую семью, больше не может проводить концерты

Сегодня, 09:39

Участники инди-рок-группы Reverend And The Makers написали в своём Twitter несколько потов про Королевскую свадьбу, включая нецензурные комментарии о принце Гарри, принце Уильяме и принцессе Диане.

В других твитах музыканты заявили, что монархия «оскорбительна» для британского народа, а стоимость платья Меган Маркл была запредельно высокой. Группа так же обвинила полицию в том, что те прогнали бездомных с улиц Виндзора, чтобы освободить место для церемонии бракосочетания.

В 2012 году, когда в сеть попали обнажённые фото Кейт Миддлтон, музыканты публично высмеивали жену принца Уильяма. В 2013 году группа шутила про смерть бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер и потешалась над детскими фото королевы, где, как им показалось, семилетняя девочка делала нацистский салют.

Группа должна была выступить хедлайнерами на фестивале Labour Live, который организовал лидер Лейбористской партии и член парламента Великобритании Джереми Корбин. Но их настигла неудача: большая часть из 20 тысяч билетов остаётся непроданной.

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