В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

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Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду таких же мифических существ. Они нападают на местных жителей и насилуют их.

С ноября 2017 года в местную полицию поступило более 300 заявлений от местных женщин возраста от подростов до 80-летних. По их словам, гоблины прокрались в их дома ночью, лишили их белья и изнасиловали.

Начальник полиции сообщил журналистам, что гоблины вносят раскол в общество, из-за них распадаются семьи. Мужчина предложил молиться Богу, чтобы он послал кару на гоблинов и избавил жителей от страданий.

Атаки гоблинов продолжались до конца мая 2018. Существа закидывали поселение булыжниками, из-за чего лидер банды и получил своё имя («Магобола» с местного наречия означает «тот, кто кидается камнями»). Также участились случаи кражи еды, а дети перестали нормально спать по ночам и все время плакали.

Проблема для жителей Зимбабве не нова. В 2013 году по причине налётов гоблинов на время закрыли все местные школы. Тогда же они избили до смерти 5-летнего ребёнка. В 2014 во время обряда по изгнанию гоблина из человеческого тела умер 72-летний местный житель.