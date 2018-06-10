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Болтливому принцу Джорджу дали по губам у всех на виду

Сегодня, 09:02

Во время церемонии на дне рождении королевы Великобритании Елизаветы II, принц Джордж вёл себя излишне болтливо. Его кузина Саванна Филлипс заставила его замолчать, закрыв рот рукой.

 Произошло это после завершения Парада в честь дня рождения королевы, когда все члены венценосной семьи собираются на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать толпу. Следующим в мероприятии стало наблюдение за полётом королевской авиации. Однако вместо представления принц Джордж решил спеть, чем привлёк внимание своей кузины.

Возможно, Саванне Филлипс не понравились песни в исполнении своего родственника. Или девочка посчитала, что принц Джордж излишне болтлив. Так или иначе, но мальчику дали по губам, закрыв его рот ладонью. Этот момент не остался без внимания, так как многие наблюдали за королевской семьей на балконе, которая была у всех на виду. После этого мальчик уже не предпринимал попыток снова запеть, а стал вместе со всеми наблюдать за авиацией.

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