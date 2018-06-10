В США на видео сняли "звезду смерти"

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Таинственный огонь в небе поразил жителей США, которые смогли запечатлеть странное явление. После яркой вспышки пламя разделилось на пять отдельных шаров и продолжило движение в разных направлениях.

Очевидцы не смогли внятно объяснить, что им удалось увидеть. Пользователи сети посмотрели ролик и сделали выводы, что на видео сняли "звезду смерти", которая прилетела на Землю и вскоре человечество ожидает апокалипсис. Другие зрители уверены, что жителям города Мертл-Бич в Южной Каролине удалось запечатлеть опыты пришельцев, которые отправили на нашу планету летающую тарелку, которая использовала сверхмощное оружие.

По всей видимости, инопланетяне прилетели на Землю, чтобы испытать свое оружие и определить, как оно будет вести себя в земной атмосфере. Мистическое событие, которое произошло в США, шокировало очевидцев и людей, которые после посмотрели ролик. Уфологи также прокомментировали происходящее на видео. Они считают, что НЛО прилетели на Землю, чтобы наладить контакт с людьми.