Трамп сравнил США со свиньей-копилкой

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По окончании встречи с лидерами G7, Дональд Трамп заявил, что не позволит больше грабить США, как свинью-копилку. Американский президент заявил это в связи с торговыми пошлинами в рамках пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита в Канаде.

На встрече Трамп поднял вопрос об отмене тарифов на товары и услуги и создании зоны беспошлинной торговли. Все барьеры для торговых операций, по его мнению, должны быть устранены или США прекратит торговлю с ними, что будет очень выгодно для страны.

С 1 июня Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия в размере 15% и 10% соответственно. В качестве ответных мер страны Евросоюза, и Канада сообщили об ответных пошлинах на товары из США. Еврокомиссия уже сообщила, что введение пошлин запланировано на 1 июля.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры G7 пришли к общему решению относительно торговли. Это начало ознаменовало попытку «стабилизировать ситуацию». Дискуссия с Соединенными Штатами будет продолжена в ближайшее время.