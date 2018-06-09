В Колорадо школьников разрешили лечить марихуаной

Сегодня, 20:20

Тема того, насколько высока может быть поднята планка в применении при лечении пациентов наркосодержащих препаратов, до сих пор актуальна. Никто не сомневается в их полезности в отдельных случаях, но до какой степени.

В США школьников Колорадо разрешили лечить марихуаной. Для этого потребуется лишь письменное согласие родителей и самостоятельная доставка ими этого «препарата» в школу.

Впрочем, всем операциям в Колорадо, связанным с марихуаной, должны заниматься взрослые. Начиная с вопросов доставки.

После этого её станут хранить в школах Колорадо в специально приспособленных для этого ящиках, которые будут всё время закрытыми. Таким образом, полагают власти штата, наркотик не получит возможности свободного обращения среди школьников.

Колорадо стал первым штатом США, где власти разрешили выращивать и продавать такой наркотик, как марихуана, не только для целей медицины, но и для «отдыха».

Какие болезни школьников предполагают вылечить в Колорадо марихуаной, приносимой их родителями в школы, не сообщается.

Вопрос, как говорил советский юморист, «и правда, интересный».