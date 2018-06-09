В Великобритании Елизавета II стала очевидцем падения на параде всадника

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Туманный Альбион, сам обвиняющий Россию в пропаганде своей военной мощи проведение парадов, не прочь и сам производить их. Ну и казусы не заставили себя ждать.

На очередном параде в Великобритании присутствовавшая на нём королева Елизавета II стала очевидицей падения с коня известного всадника. Это – лорд Чальз Гатри, которому исполнилось 79 лет.

Ранее он был известен тем, что был главой Генштаба Великобритании, а потом – советником её правительства, к компетенции которого относились вопросы, связанные с безопасностью.

Мужчина носит титул лорда. Однако, его падение с лошади состоялось в тот момент, когда за действом наблюдала Елизавета II.

Причиной падения, как сообщается, стал обычный обморок. Всадника после этого срочно обследовали медики Великобритании и сейчас он в больнице. Парад проходил 9 июня.

Сообщается, что известного всадника старались удержать ехавшие рядом с ним офицеры. Однако, им это не удалось. В итоге, Елизавета II смогла наблюдать низвержение с коня одного из самых яростных своих приверженцев.

Не исключено, что этому инциденту могла поспособствовать жаркая погода. В то же время, многие отмечают, "в 79 лет на коне и перед королевой – круто". Тем более в Великобритании, где это почитается.