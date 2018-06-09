Сексуальная попка телеведущей принесет победу сборной Мексики по футболу

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Самая сексапильная телеведущая прогноза погоды в Мире Янет Гарсия, стала идеальным кандидатом для весьма странного ритуала. Журналистка получила приличный пинок туфлей под ягодицу во время прямого эфира.

Когда девушка вместе с еще одним ведущим закончила представлять прогноз погоды, в студии появился гость, от которого и поступило предложение о символическом обмене шлепками по сексуальной попке ведущей.

Магический ритуал должен принести удачу мексиканской сборной на чемпионате мира по футболу 2018.