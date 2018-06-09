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Российского парапланериста жестоко избили в Грузии

Сегодня, 18:42

Нападение произошло на горнолыжном курорте Гудаури. В массовом избиении приняли участие около тридцати человек.

В субботу в Грузии жестоко избили парапланериста. Происшествие случилось после соревнований на горнолыжном курорте Гудаури. Сообщается, что после соревнований толпа граждан Грузии напала на Федора Челышева. В своем Facebook Радик Мамедов опубликовал запись. в которой описал случившееся, утверждая, что Федора избили до «полусмерти», нанося удары кулаками, ногами и даже камнями. У парапланериста сломан нос, а также он получил тяжелое сотрясение, при том. что был в шлеме. Повреждениям подверглась и машина спортсмена.

Мамедов заявил, что будут приложены усилия для наказания виновных по всей строгости закона. Он даже разместил в сети видео с регистратора Челышева, на котором видно все обстоятельства случившегося. На видео можно наблюдать как в результате конфликта с грузинами российского спортсмена выталкивают из машины и жестоко начинают избивать. В какой-то момент его толпой отводят в сторону, а затем один из тридцати избивающих оттащил пострадавшего обратно в машину. Тот сразу завел машину и уехал с места происшествия. Однако разгоряченные грузины не остановились и закидали машину Челышева камнями.

Стало известно, что причиной конфликта стали не межнациональные разногласия, а спортивный интерес. Оказалось, что во время соревнований часть грузинских болельщиков не согласилась с победой российского спортсмена, посчитав, что он нарушил правила.

Вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации РФ Игорь Казаков отказался комментировать инцидент, сказав только, что соревнования проводились частным лицом, а Федерация к подобным мероприятиям отношения не имеет.

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