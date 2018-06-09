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В Гааге у посольства РФ поставили пустые стулья в память об МН17

Сегодня, 17:29

История со сбитым малазийским лайнером над Украиной всё никак не завершится. Видимо, для этого есть существенные причины. Однако, те, кто получают фейковые новости, не дожидаются окончательного вывода экспертов.

 В Гааге, где заседает созданная по этому поводу комиссия, в составе которой нет ни одного эксперта по данной части, решили вновь «отметиться. Там у посольства РФ поставили пустые стулья в память о трагедии с МН17.

То, что люди сострадают невинно погибшим – это нормально. То, что им внушили, без суда из следствия, кто виноват в трагедии – беда нынешней Европы. Видимо – верят, как джентльмены на слово. Только там таковых не осталось..

Или изображают уверенность, не смотря на то, что власти Малайзии сообщили, что они не считают убедительными «доказательства», которые, якобы, свидетельствуют о вине РФ в гибели МН17.

Однако, в Гааге сегодня активисты поставили пустые стулья у посольства РФ. Их количество было – 298, по числу погибших.

Провокация была мирной. То ли «отмечали», то ли пытались напомнить, что Россия – враг, сбивающий самолёты с гражданскими людьми.

В то же время, с каждым годом, которое длится следствие, становится всё ясней, основная причина его затягивания – это сокрытие реальных улик и реального преступника, «уши» которого торчат со всех сторон.

Два простых вопроса, кому это выгодно и, кто кричит «держи вора».

 Печально, что в Гааге это, видимо, не понимают даже родственники погибших на МН17.

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