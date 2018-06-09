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Антон Шкаплеров показал, как выглядит Александрия из космоса

Сегодня, 17:08

Космонавт Антон Шкаплеров часто радует своих подписчиков снимками городов, сделанных на борту МКС. В этот раз он показал, как выглядит город, основанный Александром Македонским.

 «Давайте продолжим наше с вами кругосветное путешествие?» - с таких слов начал Шкаплеров свою публикацию в социальной сети. Он рассказал подписчикам о том, что Александрия была основана в 332 году до нашей эры известным завоевателем Александром Македонским, в честь которого и был назван город. Также он уточнил, что населённый пункт является одним из самых крупных и важных портов средиземноморского побережья африканского континента. Как и в большинстве публикаций, кроме информации на русском, космонавт предоставил её и на английском.

Подписчики Антона были впечатлены масштабами города. Многие стали отмечать, что Александрия не просто большая, а действительно огромная. В комментариях уточнили, что в городе проживает 5 миллионов человек, и он протягивается на 32 километра вдоль побережья. Поклонники не забыли поблагодарить космонавта за очередную публикацию, попросив показывать различные уголки Земли как можно чаще.

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