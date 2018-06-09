Ребенок в Китае лишился ноги из-за халатности медсестры

Сегодня, 17:08

В больнице Синьцай китайского города Чжумадянь медицинская сестра оставила включенным фен. Такая неосмотрительность привела к трагедии.

Женщина сушила ребенка феном после купания. А затем, оставив фен включенным, ушла. На камерах видеонаблюдения было видно, что малыш более получаса оставался один, а горячий воздух из фена обдавал его тело. Медработники больницы заметили это, когда кожа начала трескаться.

Пострадали еще двое детей. Они тоже получили ожоги, требующие лечения.

Медсестра впоследствии уверяла, что отключила фен. Из-за полученных ожогов малышу пришлось ампутировать ногу. Такое решение врачи приняли, чтобы спасти жизнь ребенка. Издание The Sun сообщило, что все кто были причастны к трагедии уволены.