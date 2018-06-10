Индийцы ради фото замучили павлина

Сегодня, 04:30

На востоке Индии в штате Западная Бенгалия жителей Джалпайгури оставило здравомыслие при виде прекрасной птицы с роскошными перьями.

Переполох спровоцировало появление на улице павлина, который является национальным символом страны. Птица гуляла с невозмутимым видом, пока его не обступила толпа местных жителей.

Индийцы накинулись на испуганную птицу, чтобы ради фото с царственным красавцем. Мучениям павлина не было конца: его дёргали за лапы, тягали за перья и всячески трясли, чтобы он расправил хвост.

Вмешательство полиции остановило безжалостную толпу, но, истерзанная любителями селфи прекрасная птица, погибла по дороге в участок полиции.

Уже безжизненного павлина передали в руки защитников окружающей среды. Специалисты по охране природы проведут расследование происшествия, в результате которого люди измучили павлина до смерти.

К сожалению, такое отношение к представителям животного мира имеет катастрофическую тенденцию. На одном из испанских пляжей любители фото на память замучили детеныша дельфина. Крошка-дельфин отбился от стаи и заплыл на мелководье, где беспечные отдыхающие устроили с ним фотосессию. Защитники природы были на месте меньше чем через 20 минут, но животное уже не смогли спасти.