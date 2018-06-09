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Власти США назвали причину прошлогодних массовых пожаров в Калифорнии

Сегодня, 16:30

Экспертное управление пожарной охраны с октября прошлого года занималось выявлением причин, приведших к катастрофическим последствиям в одном из самых богатых и заселенных штатов. Выяснилось, что пламя, уничтожившее, лесные угодья и недвижимость американских граждан, возникло из-за техногенной аварии.

Власти США назвали причину прошлогодних массовых пожаров в Калифорнии. Обвинения предъявлены энергетической компании, которая обслуживает большую часть штата. Эксперты выяснили, что осенью прошлого года в результате сильного ветра упали несколько опор линий электропередач, которые не были закреплены в соответствии с природными условиями местности. Короткое замыкание стало причиной возгорания сухой травы и деревьев, приведшей к массовому пожару.

Только официальная оценка материального ущерба составляет более 10 миллиардов долларов. Пожары унесли жизни 40 человек. Более дух тысяч домов были уничтожены. Компания Pacific Gas & Electric частично признало свою вину и готова оказывать помощь в восстановлении сгоревшего недвижимого имущества. Позицию энергетиков уже осудили правозащитные организации США, которые добиваются судебного расследования действий руководства компании.

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