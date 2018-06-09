В США статую Монро с задранным платьем повернули ягодицами к церкви

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4 июня в городе Стэмфорд, штат Коннектикут, была установлена гигантская статуя секс-символа 50-х Мэрилин Монро. Однако не всем пришлось по вкусу то, что скульптуру с задранной юбкой повернули спиной к церкви.

Статуя изображает знаменитый кадр из фильме 1955 года выпуска «Зуд седьмого года». Именно в этой ленте из-за потока воздуха у Мэрилин Монро задирается платье, которое она придерживает платье. Именно в таком виде и была установлена 8-метровая статуя актрисы. Однако создатели скульптуры не учли тот факт, что она повёрнута спиной к церкви, при выходе из которой в глаза будет бросаться задранное платье Мэрилин.

Поскольку статуя была установлена в понедельник, то её поза и расположение не успели вызвать недовольство большого количества людей, хотя с возмущениями уже успело обратиться немало жителей небольшого городка в США. Морин Мэтьюз, один из служителей церкви, напротив которой стоит статуя, обеспокоен тем, что пришедших в воскресенье прихожан может оскорбить данная композиция. Также он отметил, что лично сам не видит ничего плохого в скульптуре.

Одна из местных жительниц выразила недовольство, отметив, что её дети на ягодицы статуи, пока взбираются по её ноге. Она считает это крайне возмутительным.