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Двое подружек за 1400 долларов сделали частным самолёт, рассчитанный на 147 мест

Сегодня, 15:11

Иветт Фрэнсис и Пич Мюррей смогли полетать на частном самолете, когда оказались двумя единственными пассажирами на рейсе из Лондона в Нью-Йорк. В полете девушки наслаждались местами в бизнес-классе и лучшими коктейлями.

Иветт Фрэнсис и Пич Мюррей поделились своими впечатлениями от частного полета на самолете. Так получилось, что они оказались двумя единственными пассажирами авиарейса, вместо положенных 147. Когда девушки прибыли в аэропорт, они увидели, что борт самолета был пуст, поскольку несколько других пассажиров перенесли свои полеты. Пич и Иветт были шокированы так же, как и пилот, который не видел такого за всю свою карьеру.
Изначально, девушки купили самые дешевые билеты через своего родственника за 1400 долларов, при том, что цена за бизнес-класс достигает 5400 долларов. Но, учитывая обстоятельства, они пересели из эконом- в бизнес-класс и наслаждались лучшим сервисом во время полета. Им подали фирменные коктейли, жареную треску, маринованные в имбире креветки и мороженное.

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