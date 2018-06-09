Актриса Эмма Томпсон стала дамой по указу Елизаветы II

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Звезда кино попала в «список чести», который королева Великобритании составляет каждый год. В нем числятся Мэри Бирд, профессор Кембриджского университета, актриса Кира Найтли, Кадзуо Исигуро, лауреат Нобелевской премии, и актер Том Харди.

По официальному указу Елизаветы II актриса Эмма Томпсон попала в «список чести» и стала дамой. Внимания королевы удостоились актеры Кира Найтли и Том Харди, удостоенные звания офицера Британской империи и звания командора Превосходнейшего ордена Британской империи соответственно.

Дважды в год, а это на Новый год и в День рождения монарха, по указу Елизаветы II печатается «список чести», который в основном содержит приблизительно 1 350 имен. Награждения проводятся на официальной церемонии вручения, причем каждый имеет право отказаться от предложенного титула в силу личных причин. Отмечается, что звание могут отозвать из-за уголовного правонарушения.