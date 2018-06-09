В Китае появится самая высокая точка в мире для банджи-джампинга

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Новая точка располагается на 430-метровом стеклянном мосту Чжанцзяцзе Гранд-Каньон. Мировой рекорд по высоте составит 260 метров, сейчас самая высокая платформа Bungy Tower расположена в Макао, ее высота составляет 233 метра.

В Китае уже в августе месяце на знаменитом стеклянном мосту Чжанцзяцзе Гранд-Каньон появится самая высокая точка в мире, предназначенная для банджи-джампинга. Экстремалы смогут прыгнуть в неизвестность с высоты в 260 метров.

Мост Чжанцзяцзе Гранд-Каньон был открыт в 2016 году и поразил мировое сообщество. Объект располагается над долиной, глубина которой составляет 300 метров. Вокруг люди смогут оценить скалы и превосходную природу. Именно эти пейзажи вдохновили Джеймса Кэмерона, режиссера фильма «Аватар», на создание в фантастической ленте «парящих» гор. Ожидается, что для такого банджи-джампинга будет множество желающих.