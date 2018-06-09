Сегодня, 10:19

Об этом спустя несколько месяцев голосования сообщили организаторы необычного конкурса красоты для животных. Победительница (принадлежит фермеру из Девона) получила сертификат на профессиональную фотосессию и подарочный чек на посещение спа для двоих.

Шер стала самой сексуальной коровой в Великобритании. Испытание проводилось в течение нескольких месяцев, в ходе которого желающие кликали на лучшей «красотке» и голосовали.

В итоге победительница получила сертификат на фотосет от профессионального фотографа. Также два билета в спа-салон стали презентом для крупной рогатой и теперь сексуальной коровы.