VistaNews.ru


Шер стала самой сексуальной коровой в Великобритании

Сегодня, 10:19

Об этом спустя несколько месяцев голосования сообщили организаторы необычного конкурса красоты для животных. Победительница (принадлежит фермеру из Девона) получила сертификат на профессиональную фотосессию и подарочный чек на посещение спа для двоих.

Шер стала самой сексуальной коровой в Великобритании. Испытание проводилось в течение нескольких месяцев, в ходе которого желающие кликали на лучшей «красотке» и голосовали.

В итоге победительница получила сертификат на фотосет от профессионального фотографа. Также два билета в спа-салон стали презентом для крупной рогатой и теперь сексуальной коровы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Студентку из Башкирии признали самой спортивной красавицей России

В пятерку самых красивых женщин России вошла 39-летняя костромичка

Самой сексуальной болельщицей «Ювентуса» стала внучка экс-президента Албании

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем