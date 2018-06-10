В Германии самая известная феминистка вступила в брак в 75 лет

Сегодня, 00:15

Алиса Шварцер считается в Германии настоящей иконой феминизма. Однако на старости лет она смогла сильно удивить своих поклонниц.

Самая известная немецкая феминистка вступила в брак, находясь в 75-летнем возрасте. Она расписалась со своей подругой Беттиной Флитнер, работавшей фотографом. Сообщение об этом Шварцер сделала в своём аккаунте.

Шварцер, бывшая журналисткой и публицисткой, считается в Германии едва ли не матерью феминизма. Он имел своеобразный оттенок, не схожий с тем, чего добивались феминистки США.

Феминизм от Шварцер носил сексуальный характер и противопоставлялся коммунистическому движению. С ним эта феминистка, в частности, связывала праздник 8 марта, который требовала отменить. Она считала его «социалистическим изобретением».

Первый скандал феминистка продемонстрировала в Германии в начале 70-х годов, когда там ещё действовал запрет на аборты. Она организовала акцию, в ходе которой 374 немки открыто признались, что избавились от зародыша.

Своим девизом Шварцер считала, что «женщиной становятся, а не рождаются». В 1975 году она издала книгу, в которой различие полов было названо «маленькой разницей». Для феминисток Германии она стала своеобразной библией.

Затем она потребовала полного запрещения порнографии, так как это самый страшный вид по дискриминации женщин.

То есть, к тому, как выглядит сейчас эмансипация в ЕС, она приложила немало усилий.