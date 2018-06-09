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Инженеры открыли секрет устойчивости Пизанской башни

Сегодня, 08:52

Колокольная башня заставляет понервничать учёных на протяжении многих веков. Они удивляются, как такое неправильное, с точки зрения постройки, сооружение может выдерживать землетрясения.

 

Пизанская башня, начавшая падать ещё даже до конца строительных работ, перенесла две мировые войны, миллионы туристических посещений и четыре сильных землетрясения. Инженер Милонакис нашёл ответ такому явлению, которое объясняется тем, что башня построена на мягкой почве. Он назвал это динамическим взаимодействием почвенной структуры. Согласно Phys.org, учёные определили, что высота и монолитность башни, «в сочетании с мягкостью грунтов фундамента, заставляют существенно изменять колебательные характеристики конструкции, таким образом, что Пизанская башня не подвергается движению земли во время землетрясения». Милонакис отмечает, что эта же мягкая почва, «из-за которой стало клониться строение, помогает ему пережить сейсмические события».

Постепенно катаклизмы начали воздействовать на Пизанскую башню, и к 20 веку риск её падения увеличился.

По данным журнала Smithsonian Magazine в 1990 году начались реставрационные работы в башне. Инженерам удалось уменьшить угол наклона башни с 5.5. до 3.9 градусов.

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