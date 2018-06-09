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Аналитики: Резкий скачок гриппа в США убил более 300 детей

Сегодня, 10:25

Заражению с каждым годом подвергается всё больше человек. Медики отмечают, что это происходит из-за длительных периодов и возросшей силы заболевания.

 

В периоды интенсивности гриппа в году (с декабря по февраль) может произойти резкий скачок как частоты заболеваний, так и смертности. Редко, но подобное возрастание переходит в аномалию в рядах стран. Как сообщают специалисты, такие скачки перерастают в эпидемию с параллельно возрастающим риском смертности.

По состоянию на 2009-2010 год в США прошла эпидемия гриппа. Тогда болезнь распространялась настолько быстро, что заражению подверглось очень большое количество человек. Эта эпидемия унёсла жизни более 300 детей. Врачи объясняют подобную смертность появлением нового штамма, выделенного из гриппа, к которому они не смогли подготовиться. Последующие годы отмечаются отсутствием эпидемии гриппа, но в 2017 болезнь продолжалась в течение долго периода времени, что сказалось на смертности детей. 172 ребёнка умерло за несколько месяцев: с октября по декабрь.

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