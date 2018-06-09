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Киты-убийцы помешали мужчине совершить благотворительный заплыв

Сегодня, 07:53

43-летний Уилл Верлинг совершал благотворительный заплыв с веслом, как возле его судна появились 6-метровые косатки, которых не видели у южного побережья Корниша около 7 лет.

«Быть так близко – внушало благоговение», - сказал отец двух детей. Касатки всплыли менее чем в полуметре от мужчины. У Уилла была шлюпка безопасности, так что в случае опасности он слог бы спастись, но мужчина признался, что он в ужасе от того, что может скрываться под водой.

Млекопитающие всплыли в 16:30 в четверг. Корнуоллский фонд дикой природы подтвердил, что это были именно касатки. Уилл Верлинг совершал благотворительный заплыв для помощи больным муковисцидозом, который характеризуется поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Его маршрут начинался с островов Силли и заканчивался скалистым мысом Лэндс-Эндом в Корнуолле.

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