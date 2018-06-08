Мужчину обвинили в непреднамеренном убийстве 100-летней женщины

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Артур Вацкиевич обвиняется в непреднамеренном убийстве 100-летней Софьи Кадзан. Мужчина ограбил ее, а когда та не захотела отдавать сумочку – оттолкнул на асфальт. Через два дня женщина скончалась.

Полиция Дербишира заявила, что инцидент произошел утром 28 мая в Дерби. Женщина шла по улице в направлении польской церкви святого Максимилиана Кольбе, когда на нее напал грабитель. Пенсионерка пыталась защитить свою сумочку, но ее оттолкнули, и она упала на дорогу. В результате 100-летняя Софья повредила шею и поранила скулу. Несмотря на сильные повреждения и потерю крови, женщине удалось добраться до церкви. Ее доставили в больницу, но от травм она умерла через два дня.

Сообщается, что в сумочке женщины был чек на оплату коммунальных услуг суммой 1500 долларов США. Полиция заявила, что предъявит грабителю обвинение в краже, а также непреднамеренном убийстве.