Уфологи: Пришельцы захватили контроль над МКС для связи с людьми

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Сообщается, что 5 июня четыре НЛО окружили Международную космическую станцию и захватили контроль, чтобы выйти на связь с людьми. Такие выводы были сделаны уфологами в результате просмотра прямой трансляции NASA.

Специалисты сделали ряд странных наблюдений при просмотре трансляции NASA с МКС в прямом эфире 5 июня. Они заметили четыре НЛО возле Земли, расположенных в разных уголках планеты. Первый корабль с пришельцами взлетает в небо с поверхности, а все остальные кружили вокруг.

Уфолог Грехам Мапл уверены, что такая активность вызвана тем, что инопланетяне взяли под контроль МКС и готовятся выйти на связь с людьми. Естественно перед таким шагом их необходимо детальнее изучить человечество, что и делают НЛО. В доказательство специалист показывает видео с космическим кораблем, который кружит вокруг МКС.