Сегодня, 19:23

Данный феномен именуется ксеноглоссия. Некоторые ученые утверждают, что это может быть связано с прошлой жизнью человека.

О’Нил Махмуд вызвал настоящее потрясение у своих родителей и когнитивный диссонанс у лингвистов. Трехлетний араб начал говорить на английском без изучения языка. Семья живет на Голанских высотах, родители утверждают, что общаются между собой исключительно на арабском, а сына даже не привлекали к изучению других языков. Более того, О’Нил до этого вообще не говорил.

Из-за проблем с родным языком мальчик не может общаться со своими сверстниками. Единственный человек, с которым он разговаривает – его воспитательница в детском саду, которая владеет английским. Сейчас мальчик изучает арабский, однако, он дается ему хуже языка международных коммуникаций.

Лингвисты поражены данным явлением и пока не могут объяснить причину феномена. В научной практике уже встречалось подобное явление и имеет название «ксеноглоссия». Суть состоит в том, что человек может говорить на языке, который существенно отличается от родного. Некоторые ученые объясняют феномен прошлыми жизнями человека, утверждая, что языки предков сохраняются в ДНК и внезапномогут напомнить о себе. Бывали случаи, когда люди понимали и говорили на «мертвых» языках или неизвестных современности, которые, возможно, существовали в древности.